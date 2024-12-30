الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار في ليلة رأس السنة (فيديو)

حالة الطقس غدا، أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ليلة رأس السنة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق.

سقوط أمطار رعدية

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": سقوط أمطار ما بين متوسطة ورعدية غدًا على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، موضحة أن قرار تعطيل الدراسة بيد المحافظين وتم إبلاغه بظروف الطقس بشكل تفصيلي.

أجواء شديدة البرودة

وتابعت: فرص سقوط الأمطار والطقس شديد البرودة مستمر حتى الغد، وسنشهد بشكل نسبي يوم الأربعاء المقبل، مع زيادة فترات سطوع الشمس وتراجع سرعات الرياح وإتجاه درجات الحرارة نحو المعدلات الطبيعية.

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درجة الحرارة الصغرى

ولفتت إلي أن الأجواء شديدة البرودة ستستمر ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى ليلا الي 8 درجات مئوية على القاهرة الكبرى ليلة رأس السنة وتكون تحت الصفر في وسط سيناء وأقل من 5 درجات على شمال الصعيد.



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