صاحب أفضل أغنية في 2024، نجوم إف إم تكرم تامر عاشور

كرمت إذاعة نجوم إف إم المطرب تامر عاشور عن أفضل أغنية في عام 2024 وهي أغنية “هيجيلي موجوع”.

وكرمت المحطة تامر عاشور الذي حل ضيفا على المذيعة جيهان عبد الله في برنامج “أجمد 7" وتحدث عن مشواره الغنائي، ونجاحاته في 2024.

وطرح تامر عاشور مؤخرا أحدث أغنياته “ياه” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

أغنية ياه

وأغنية ياه من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية ياه

وتقول كلمات أغنية “ياه”: “ياه عالسنين المسروقين مني ف هواه عالفاضي ياه خانّني الجمال والقلب شال.. أوجاع تُقال وياريت ينساه ده أذاه.. خان ليه شاف إيه مني ما يقول اللي شافه.. بدّيه خير طول عمري وكمان ده اعترافه.. بسهوله إديته عمري وباعه إديته سري وذاعه وكشفلي إيه جواه ف نواياه”.

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