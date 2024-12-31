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خارج الحدود

الكنيست يصادق بأغلبية ضئيلة على موازنة الاحتلال، ونتنياهو يوبخ بن غفير

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: “لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين”.

خلافات داخل حكومة نتنياهو بسبب قانون الميزانية

وتابع نتنياهو في سياق تعليقه على الخلافات التى نشبت بسبب التصويت على قانون الميزانية: "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم إيتمار بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الكنيست صادق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة.

الميزانية تجبر نتنياهو على مغادرة المستشفى

وغادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مستشفى هداسا، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بالمخالفة لتعليمات الأطباء، وذلك لحضور تصويت حاسم على ميزانية إسرائيل في الكنيست.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تسببت اعتراضات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على الميزانية الجديدة للاحتلال، في دفع نتنياهو لمغادرة المستشفى بعد أقل من يومين على خضوعها لجراحة استئصال البروستاتا نتيجة إصابته بالسرطان من الدرجة الثالثة، لحضور جلسة الكنيست المخصصة للتصويت على قانون الميزانية.

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