وكيل وزارة الصحة يتابع العمل بالمركز الطبي العام بدمياط الجديدة

زار اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط المركز الطبي العام في دمياط الجديدة لمتابعة سير العمل فيه فى زيارة تفقدية رافقه فيها الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والدكتور محمد الجيوشى والدكتورة مها النجار وعدد من إدارات الطب الوقائي بمديرية الصحة في حضور الدكتورة اسماء عبد الرؤوف مدير المركز.

وكيل الصحة بدمياط يتابع سير العمل المركز الطبي العام

وذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها مديرية الصحة لاعتماد عدد من الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمهيدا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة تفاصيل سير العمل داخل المركز ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى والجودة والأقسام المختلفة بالمركز وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين،

وكيل وزارة الصحة يتابع المركز الطبي بدمياط الجديدة



عقب ذلك مرور وكيل الوزارة على مخزن الأدوية بدمياط الجديدة لمتابعة سلاسل الإمداد وتوافر الأدوية بكميات تتناسب مع الاحتياطي اللازم لفترة أعياد الميلاد.

ومن الجدير بالذكر أن المركز الطبي العام بدمياط الجديدة هو أحد المراكز التي يتم تهيئتها للاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمهيدا لدخولها للعمل فى منظومة التأمين الصحي الشامل.



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