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صحة دمياط: تطوير عدد من المستشفيات المركزية ضمن مبادرة حياة كريمة

الدكتور محمد بدران
الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط

اجتمع اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وذلك لتطوير عدد من المستشفيات المركزية ضمن حياة كريمة.

تطوير تشغيل مستشفى ميت أبو غالب المركزي 

كما تم عرض مشكلة تفعيل إجراءات تطوير تشغيل مستشفى ميت أبو غالب المركزي.
كان بدران قد شكل لجنة برئاسة د.أحمد خليل وكيل المديرية وعضوية الدكتور محمد فهيم مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد الجيوشى مدير إدارة التخطيط والدكتور  صابرين رشاد مدير الإدارة الهندسية، وذلك لبحث عمل بعض الإجراءات والتي من شأنها تطوير الخدمات التشغيلية بمستشفى ميت أبو غالب المركزي بما يتوافق مع البرنامج الوظيفي للمستشفى.

أوضح الدكتور محمد بدران وكيل الوزارة الجهود التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة الصحة تحت إشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ودعم من مستمر من محافظ دمياط،والتي تستهدف تحسين ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من خلال البدء في تطوير عدد من المستشفيات المركزية ودخول وحدات صحية الخدمة ضمن حياة كريمة، فضلا عن جهود مستمرة من الحكومة أدت لانفراجة واضحة في مشكلة النقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

بدرانيجتمع باللجنة المشكلة تفعيل إجراءات تطوير تشغيل مستشفى ميت أبو غالب المركزي 
بدران يجتمع باللجنة المشكلة تفعيل إجراءات تطوير تشغيل مستشفى ميت أبو غالب المركزي 

 

وأشار وكيل الوزارة أن دمياط  من خلال منظومة عمل متكاملة تحت رعاية المحافظ ومشاركة المجتمع المدني والنواب وكل الجهات التنفيذية المعنية تنفذ عدد من المشروعات النوعية التي ساهمت وسوف تساهم في تحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية خاصة في الرعايات المركزة والغسيل الكلوي والحضانات المجهزة تجهيزا كاملا.

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