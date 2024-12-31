الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، السيسي يتبادل التهنئة مع قادة دول العالم.. ويتمني عاما يسوده التسامح والمساواة بين الجميع.. وتعزيز السلام والحفاظ على الأرواح من أجل مستقبل أفضل لشعوب العالم كافة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2025، حيث أعرب الرئيس السيسي فى برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله تعالى أن يجعله عام خير وازدهار واستقرار على شعوبهم، وأن يسوده التسامح والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لتعزيز السلام والحفاظ على الأرواح من أجل مستقبل أفضل لشعوب العالم كافة.

 

السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025، جاء فيها:
 

"الإخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج..
يطيب لي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025، أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار، وأن يكون محققا لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل.
أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والرقي والرخاء.
وكل عام وأنتم بخير...
وتحيا مصر".


وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام التقدم والازدهار.
 

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