الأحد 29 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد


وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يبارك جهوده، ويسدد خطاه للوفاء بمسئولياته، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.


وفى برقيته، عاهد رئيس الوزراء رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

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