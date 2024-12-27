وسائل إعلام حوثية: قصف أمريكي بريطاني يستهدف مقر الفرقة الأولى بصنعاء

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، أن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مقر الفرقة الأولى سابقا بـالعاصمة اليمنية صنعاء.

يأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن انفجار عنيف هز العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات جوية استهدفت مواقع بالعاصمة.

انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل عن أماكن الغارات وما إن كانت أمريكية أم إسرائيلية، وأمس الخميس استهدفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومنشآت للطاقة والنفط في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

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