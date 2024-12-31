الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئول أمريكي: هاجمنا مواقع للحوثيين في صنعاء

صنعاء
صنعاء

أعلن مسئول أمريكي، قصف القوات الأمريكية مواقع للحوثيين بمدينة صنعاء، حسب ما ذكرت القاهرة الإخبارية.

غارات جوية استهدفت مبنى  وزارة الدفاع في اليمن

 شهدت صنعاء، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مبنى وزارة الدفاع فى اليمن ومجمع العرضي وسط العاصمة اليمنية، بحسب سكاى نيوز عربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية
ونفت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وتعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، مقابل شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ارتفاع وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل

 مؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر  السبت الماضي أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله أجواء البلاد.

 تفعيل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن 

وكان جيش الاحتلال قد ذكر قبلها إنه فعل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن وأن التفاصيل قيد الفحص.

ودوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها ومنطقة البحر الميت وفي جنوب النقب ومستوطنات الضفة الغربية.

ليست إسرائيلية، غارات على مبنى وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء

لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية اليمن القدس إسرائيل هجمات الحوثي أمريكية الحوثيين

مواد متعلقة

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن و3 ملايين إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

غزارة تهديفية.. أرقام مميزة من خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية