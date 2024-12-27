الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي وسفينة في بحر العرب

أعلن الناطق باسم جماعة الحوثيين، اليوم، عن تنفيذ هجوم استهدف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي من طراز "فلسطين 2".

وأوضح الناطق أن الهجوم جاء في إطار ما وصفه بـ"دعم المقاومة الفلسطينية" وتصعيد العمليات ضد "العدوان الإسرائيلي".

وفي تطور آخر، أفاد الناطق باسم الجماعة بتنفيذ هجوم على سفينة في بحر العرب باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة.

هوية السفينة

ولم يذكر تفاصيل إضافية عن هوية السفينة المستهدفة أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

وحتى اللحظة، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو الدول المعنية بشأن الهجمات المعلنة.

يُذكر أن الحوثيين تبنوا سابقًا هجمات استهدفت منشآت حيوية في المنطقة، ما أثار قلقًا دوليًا حول أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

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