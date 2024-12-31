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"ابدأ مشروعك".. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل بعنوان «ابدأ مشروعك»، مخصصة للفتيات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، وذلك من يوم الأحد 19 يناير إلي الخميس 23 يناير 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

 

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تهدف الورشة إلى تمكين المشاركات من فهم أسس إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، وتزويدهن بالمهارات العملية والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس، وستغطي الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك كيفية إعداد خطط العمل، وتحليل السوق، وإدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق الفعالة.
ومن شروط المشاركة بالبرنامج التدريبي أن يكون عمر المتقدمة للورشة يتراوح بين 21 إلى 35 سنة وأن يكون لدي المتقدمة الرغبة في التعلم والتطوير. كما تُعد هذه الورشة فرصة مثالية للفتيات لتعلم كيفية تحقيق استقلاليتهن المالية وبناء مستقبل مهني مميز، فهي ليست مجرد تدريب تقني، بل دعوة لتوسيع آفاق التفكير وتحفيز الإبداع لتحقيق أحلامهن.

جدير بالذكر أن عدد المشاركات بالتدريب محدود، وآخر موعد للتسجيل بالورشة هو يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، وسوف يتم إخطار المشاركِات اللاتي وقع الاختيار عليهن للمشاركة بالبرنامج التدريبي تليفونيًا يوم الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 يناير 2025.

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مكتبه الإسكندرية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة عالم ريادة الأعمال

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