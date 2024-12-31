تحركات الزمالك لتأمين «زيزو» خوفًا من إغراءات «الأحمر».. مجلس لبيب يجهز لعرض جديد للحفاظ على اللاعب.. وشرط جروس لحسم الصفقات الشتوية

يشهد نادى الزمالك فصلًا جديدًا فى قصة تجديد عقد أحمد سيد “زيزو” لاعب الأبيض، الذى يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للفريق خلال المواسم الماضية.

وعلمت “فيتو” أن الزمالك اتفق مع زيزو على التجديد لمدة 3 سنوات بشرط أن يكون الراتب الذى يخرج من النادى مقاربًا لراتبه فى العقد القديم كى لا يؤثر على غرفة خلع الملابس.

وقال مصدر فى الزمالك إن باقى راتب زيزو سيتقاضاه اللاعب من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق وحملات إعلانية.

فيما أكد مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو أن اللاعب ووالده يشعران بالقلق من فكرة عدم تقاضي الراتب من نادى الزمالك بشكل مباشر ويريدان تأمين أنفسهما قبل التوقيع على العقد الجديد ومن ثم لم يغلقا ملف المفاوضات مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة أخيرة تجمع زيزو ووالده بمسئولى الزمالك لحسم تجديد عقده والأقرب التجديد لـ3 سنوات.

وألمح أن الزمالك يريد الانتهاء من تجديد عقد زيزو من أجل التركيز فى تجديد عقد اللاعبين أيضًا الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأكد أن مجلس الزمالك يريد تجديد عقد نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد وحمزة المثلوثى خاصة أن جروس يريد استمرار الرباعي.

فيما يُشرف المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس مدرب نادى الزمالك، على اختيار الصفقات الجديدة بعناية لتلبية احتياجات الفريق الفنية كى لا يقع الزمالك فى أزمة الصيف الماضى بالتعاقد مع لاعبين لم يقدموا الإضافة المرجوة.

وقال مصدر فى الزمالك إن جروس اشترط التعاقد مع أكثر من صفقة خلال الشتاء المقبل وهم مهاجم وجناح ولاعب وسط رقم 6 وقلب دفاع من اختياره.

وأكد أن ضمن شروط تعاقد جروس مع الزمالك، هو اختياره صفقات الشتاء المقبل من أجل تحقيق البطولات فى الموسم الجارى 2024-2025.

وأشار إلى أن عقد جروس مع الزمالك 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية، ولذلك يسعى السويسرى للتعاقد مع صفقات قوية من أجل حصد الألقاب والاستمرار موسم آخر داخل جدران ميت عقبة.

فيما أكد أن جروس يدرس فى الوقت الحالى أيضًا قائمة الراحلين عن الفريق فى يناير المقبل.

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