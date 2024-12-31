تعليم دمياط يشارك في برنامج التربية الإيجابية "خطوة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة"

اختتمت محافظة دمياط بنجاح فعاليات برنامج التربية الإيجابية، في خطوة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". وقد أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة.

فعاليات برنامج التربية الإيجابية بدمياط

ندوة عن أهمية الرعاية الصحية، ومبادئ التربية الإيجابية

وشهد الحفل ندوة تفاعلية غنية بالمعلومات، تناولت محاور حيوية مثل أهمية الرعاية الصحية، ومبادئ التربية الإيجابية، ودور الأب في الأسرة، وأهمية التواصل بين الزوجين، والتغذية السليمة. وقد شارك في الندوة نخبة من الخبراء والأخصائيين، بالإضافة إلى نخبة من فئات المجتمع من أولياء أمور، ومدرسين، وأخصائيين اجتماعيين، وأخصائيين نفسيين.

البرنامج يهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع

يهدف هذا البرنامج، الذي نفذ بالتعاون مع منظمة اليونسيف، إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتحسين الخصائص السكانية.

وقد تم تصميمه ليكون تفاعليًا، حيث تم قياس مدى استجابة المستهدفين لموضوعاته المختلفة، وذلك بهدف ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

حضر الحفل الدكتور نورا عسل، منسق برنامج التربية الإيجابية بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، والدكتور أماني القرش، وكيل مديرية الصحة بدمياط، والدكتور رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، ومحمد قورة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بدمياط.

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