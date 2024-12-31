الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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سياسة

النقابات المهنية تشيد بموقف النواب من إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

 أشاد الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، بمناقشات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، وخصوصا ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة. 

 

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في مجلس النواب 

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، نقيب الأطباء، نقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

 

تعديلات المسئولية الطبية تراعي البعد الاجتماعي 

 ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب وللحكومة لما تم من تعديلات حول مشروع القانون تراعي البعد الاجتماعي للأطقم الطبية، مشيرًا أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لم الشمل وسحب البساط ممن يتحدث بغير معلومة دقيقة.
 

تعديلات المسئولية الطبية تلبية لرغبة النقابات المهنية 

 كما وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية، تلبية لرغبة النقابات المهنية، لمعالجة جميع الثغرات اللازمة لحماية الفريق الصحي ومتلقي الخدمة.

 

وأشارت إلى أن هناك معلومات مغلوطة وصلت للفريق الصحي وتم نشرها، وتبين لها خلال اجتماع اللجنة عدم صحتها، حيث تم التوافق على جميع المواد الخلافية والاستجابة لمطالب النقابات.
 

كما وجه الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الصحية بالمجلس، على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأشار أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح.

وأشاد بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفًا أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر.

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