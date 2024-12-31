الحكومة: الطبيب المصري "براند" ولا غبار عليه وقانون المسئولية الطبية يحقق التوازن

أكد الدكتور خالد عبد الغفّار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، ضرورة حدوث توازن بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض

جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مشكلات للتعدي على الأطباء

وأشار وزير الصحة، إلى أننا نواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة، مؤكدا الاستماع لوجهات النظر المختلفة من الناحية الفنية والتشريعية لتقريب الرؤية بين الجميع.

الثقة في الأطباء مطلقة

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الثقة في الأطباء مطلقة، قائلا: "الطبيب المصري "براند" وأساسه العلمى لا غبار عليه.

وقال: نحن متميزون فى مجالات كثيرة، ولكننا ما زلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أي قانون يصدر يجب أن يعبر عن جميع الأطراف، وبالتالي كلنا كلسطة تشريعية وتنفيذية وقضائية هدفنا دعم المواطن.

ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر لكلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وكذلك لمجلس الشيوخ على جهدهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن.

وأشار إلى أن المناقشات الجادة التى شهدها مجلس الشيوخ هي التي أوصلتنا لهذه النقطة الهامة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية كان حلم الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، مشيرا إلى أن الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس كان قد تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة الطبية العليا هي التي تحدد طبيعة الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة بطريقة علمية.

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