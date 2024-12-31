إلغاء حبس الأطباء احتياطيا بمشروع قانون المسئولية الطبية.. رئيس لجنة الصحة بالنواب يعلن الاستجابة لمطالب النقابة ومقدمي الخدمة.. والحكومة تشيد بجهودهم: الطبيب المصري براند ولا غبار عليه

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، في حالات حدوث الأخطاء الطبية.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، وتم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

تلبية مطالب نقابة الأطباء بإلغاء الحبس الاحتياطي

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.

يشار إلى أن المادة 29 التي تم حذفها من مشروع قانون المسئولية الطبية، كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفّار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، ضرورة حدوث توازن بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض

جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مشكلات للتعدي على الأطباء

وأشار وزير الصحة، إلى أننا نواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة، مؤكدا الاستماع لوجهات النظر المختلفة من الناحية الفنية والتشريعية لتقريب الرؤية بين الجميع.

الثقة في الأطباء مطلقة

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الثقة في الأطباء مطلقة، قائلا: "الطبيب المصري "براند" وأساسه العلمى لا غبار عليه.

وقال: نحن متميزون فى مجالات كثيرة، ولكننا ما زلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أي قانون يصدر يجب أن يعبر عن جميع الأطراف، وبالتالي كلنا كلسطة تشريعية وتنفيذية وقضائية هدفنا دعم المواطن.

ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر لكلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وكذلك لمجلس الشيوخ على جهدهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن.

وأشار إلى أن المناقشات الجادة التى شهدها مجلس الشيوخ هي التي أوصلتنا لهذه النقطة الهامة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية كان حلم الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، مشيرا إلى أن الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس كان قد تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة الطبية العليا هي التي تحدد طبيعة الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة بطريقة علمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.