أول تعليق من الأطباء بعد إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء مادة الحبس الاحتياطي في حق الأطباء.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأشاد بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر.

كما أشاد بما قامت به اللجنة من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم.

ووجه الشكر للحكومة على تفاعلها مع تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، في حالات حدوث الأخطاء الطبية.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، وتم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

تلبية مطالب نقابة الأطباء بإلغاء الحبس الاحتياطي

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.

يشار إلى أن المادة 29 التي تم حذفها من مشروع قانون المسئولية الطبية، كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

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