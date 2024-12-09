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اقتصاد

المشاط: الإعلان عن مجموعة إجراءات داعمة للشركات الناشئة في الربع الأول من 2025

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فيتو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن الدولة تدرك أهمية ريادة الأعمال في خلق مناخ اقتصادي قائم على الابتكار وحلول تنموية غير تقليدية.

وأضافت المشاط خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، أنه تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث يمكن أن يمثل هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يضم كافة الجهات المعنية من الحكومة ومجتمع الشركات الناشئة، من خلال لجنة فنية ومجموعات عمل تتسم بالمرونة وتفتح أبوابها لكافة المعنيين، من أجل مناقشة التحديات والوقوف على المقترحات للدفع بهذا القطاع الحيوي.

ميثاق الشركات الناشئة

وأشارت إلى أنه في الفترة الحالية تتوالى اجتماعات مجموعات العمل من أجل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، لتكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال.

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إصدار إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة

وأكدت أنه سوف يتم إصدار إجراءات داعمة لمجتمع الشركات الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط"، الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أهمية الابتكار والتحول الرقمي للدول متوسطة الدخل لتعزيز النمو.

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