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اقتصاد

هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024"

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

تستضيف  الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرضي "ديجي ساين أفريقيا 2024" في دورته السابعة عشرة، والمتخصص في صناعة الإعلان، و"ديجي تكس" للطباعة على المنسوجات في دورته السابعة، بمشاركة 45 شركة مصرية و25 شركة صينية. 

ويستمر الحدث  لمدة ثلاثة أيام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لينتهي في 27 ديسمبر.  

استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر

وأكد اللواء  شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرضين يمثلان حدثًا هامًّا على أجندة الفعاليات الاقتصادية في مصر. وقال: "تأتي استضافة هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعارض الدولية، ودعم الصناعات الوطنية من خلال ربطها بأحدث التقنيات والابتكارات العالمية".  

وأضاف الماوردي: "يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات المصرية والصينية، مما يعكس حجم التعاون المشترك بين البلدين ويؤكد جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة".  

فرص للتواصل وتبادل الخبرات 
واشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ان المعرضان منصة مميزة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة، مع التركيز على تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجالي الإعلان والطباعة الرقمية.  

حلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق

ويُعد معرض "ديجي ساين أفريقيا" أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإعلان الرقمي والطباعة التفاعلية، حيث يقدم تقنيات وحلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق. أما معرض "ديجي تكس"، فيركز على أحدث تقنيات الطباعة على المنسوجات، ويهدف إلى دمج الإبداع والتكنولوجيا لخدمة قطاع التصميم والطباعة.

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الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات معارض والمؤتمرات افريقيا

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