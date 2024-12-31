الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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اقتصاد

البورصة تربح 30 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات العام 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

 

تداولات جلسة الاثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات أمس الإثنين 30 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

 وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة.

إجازة البورصة بمناسبة انتهاء السنة المالية 

 قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأربعاء الموافق 01 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية، ويستأنف العمل بالبورصة يوم الخميس الموافق 02 يناير 2025.

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

تداولات الأسبوع الماضي 

فقدت البورصة المصرية حوالي 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.187 تريليون جنيه، بنسبة هبوط بلغت 1.9%.

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