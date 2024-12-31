الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

ننشر التقرير الطبي للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس

حادث انقلاب الأتوبيس
حادث انقلاب الأتوبيس

حصلت فيتو على التقرير الطبي الخاص بالمصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس القاهرة .

وجاء التقرير الطبي للمصابين كالتالي: 
محمد رزق رزق 24 سنة، إصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى والعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، امنية محمد يوسف 26 سنة، بها بسحجات وكدمات وجروح متفرقة،هدي حمدي حجاج 28 سنة، اشتباه كسر بالأنف وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، أمل عدلي محمد 25 سنة بها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، امنيه رضا ابراهيم 24 سنة، إصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، محمد طارق محمد 33 سنة، جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، مريم محمد يوسف 24 سنة، بكسور وجروح متفرقة.
 

بينما أفاد التقرير الطبي للمصاب  سعد ابراهيم سعد 17 سنة، بإصابته باشتباه كسر بالأنف والساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم..

وكان قد انقلب أتوبيس على طريق السويس القاهرة، حيث أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الأتوبيس الذى يستقلونه على طريق السويس القاهرة بدائرة مركز مدينة بدر بينما تم إسعاف 20 راكبا آخرين فى مكان الحادث، وتم نقل 13 مصابا آخرين إلى مجمع السويس الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات رقم د ه‍ ج 683 تابع لإحدى شركات السياحة قادم من شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة يستقله 34 راكبا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

 

 

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