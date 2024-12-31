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أخبار مصر

وزير الإسكان: تطوير سور مجرى العيون ضمن رؤية شاملة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

 أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن مشروع تطوير سور مجرى العيون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة. 

وأوضح الوزير أن المنطقة كانت إحدى أبرز البؤر غير الآمنة في القاهرة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بتحويل هذه المناطق إلى وجهات حضارية تخدم السكان وتدعم السياحة.  

جاءت تصريحات وزير الإسكان خلال احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بـ مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان.  

 

وخلال الفعالية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير سور مجرى العيون جزء من خطة شاملة لإحياء قلب القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار معدلات تنفيذ هذه المشروعات، التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة، كما أشاد بجهود وزارة الإسكان في الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة، بما يتماشى مع قيمتها التاريخية.  


من جانبها، أوضحت المهندسة منى عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة من وضعها العشوائي إلى منطقة حضارية متطورة. وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت، بينما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مطاعم، وكافيهات، وممشى سياحي لجذب الزوار وتعزيز الأنشطة السياحية.  

تضمنت جولة رئيس الوزراء زيارة لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث حرص على متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز، وشدد مدبولي على أهمية هذه المشروعات في إعادة صياغة المشهد العمراني للقاهرة التاريخية، وتحويلها إلى مركز حضاري وثقافي وسياحي متميز.

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الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير سور مجرى العيون المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع أرابيسك

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