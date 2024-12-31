وداعًا للعشوائيات، مني عبد السلام تعلن تفاصيل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

بدأت منذ قليل احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بـ مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وأكدت المهندسة منى عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف إلى تحويل منطقة سور مجرى العيون من العشوائية إلى منطقة حضارية متطورة، تُبرز الطابع التاريخي والمعماري للمكان.

وأوضحت عبد السلام تفاصيل المشروع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مطاعم، وكافيهات، وممشى سياحي، مما يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة.

ومن المقرر أن يعقب تسليم العقود جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات.

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