بريطانيا تلغي احتفالات رأس السنة بسبب العاصفة إيوين

تهدد العواصف والأمطار الغزيرة في بريطانيا حفلات رأس العام الجديد، حيث تم إلغاء عشرات الحفلات والألعاب النارية بسبب الطقس السيئ والخوف من العواصف القاتلة والفيضانات.

وتسببت إضرابات القطارات بإحداث فوضى على الطرق والسكك الحديدية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

موجة طقس سيئ تضرب لندن

وتابعت الصحيفة أنه تم بالفعل إلغاء عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا نادرًا من هطول الأمطار باللون الكهرماني وخمسة تحذيرات صفراء.

إلغاء عروض الألعاب النارية في لندن

وأضافت أن عرض الألعاب النارية في لندن هو الأحدث في قائمة العروض التي يتم إلغاؤها وسط مخاوف من أن الرياح القوية قد تكون خطيرة للغاية لتنظيم هذا العرض، والذي يشاهده أكثر من 100 ألف شخص من ضفاف نهر التيمز والعديد من الأشخاص في منازلهم.

ويراقب مسئولو قاعة المدينة "الطقس"، حيث تشير التوقعات الحالية إلى هبات رياح تبلغ سرعتها 47 ميلًا في الساعة في الساعة 11 مساءً ومنتصف الليل، وقال رئيس العرض، داريل فليمنج، إنه "متوتر قليلًا" وإن "العدو الكبير هو الرياح".

وقام منظمو العرض بالفعل بتغيير زاوية الألعاب النارية، وقال المسئول: "غيرنا اتجاهها قليلًا في اتجاه الريح، حتى نتمكن من زيادة مسافة الأمان".

يأتي هذا في الوقت الذي قد يطلق فيه مكتب الأرصاد الجوية، اليوم، على العاصفة "إيوين" أحدث نظام طقس يضرب المملكة المتحدة.

وتم بالفعل إلغاء احتفالات هوجماناي في إدنبرة بسبب "الطقس المتطرف"، مع تغطية جزء كبير من اسكتلندا بتحذير أصفر من المطر والثلوج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.