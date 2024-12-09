وزير الإسكان يتابع مشروعات ممشى أهل مصر وتطوير أرض مطار إمبابة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الأحد، لمتابعة موقف تشغيل مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وكذا موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شريف الشربيني يوجه بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لتشغيل وإدارة ممشى أهل مصر

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لتشغيل وإدارة ممشى أهل مصر، والحفاظ عليه فى أفضل صورة، كما وجه بتعظيم الاستفادة من الأراضى الاستثمارية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقة أرض مطار إمبابة، وكذا إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الحديقة الواقعة بأرض مطار إمبابة، وإدارتها وتشغيلها بالشكل اللائق، وكذا سرعة رفع كفاءة الوحدات المنفذة بأرض مطار إمبابة.

وعقد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، أن استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة الإسكان تستهدف السوق العالمية من خلال التسويق العالمي للطروحات والمشروعات ذات الطابع الفريد، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء الإدارة والصيانة والتشغيل لتلك المشروعات، وكذا مشروعات البنية الأساسية، من خلال محور الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد وزير الإسكان، على سرعة وضع الخطة العاجلة القابلة للتنفيذ التي من شأنها العمل على حسن إدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يتم تحقيق المرجو من تلك الخطة في تعظيم موارد الهيئة وأصولها، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه يتم التعاون في تطوير العمل بالهيئة مقابل تحقيق النتائج الجيدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للوصول إلى أفضل صور الأداء والتطوير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما في إدارة الأصول المملوكة للهيئة وتعظيم مواردها، مشيرًا إلى مواصلة عقد اللقاءات بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لسرعة إنجاز الأعمال.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الحزام الأخضر تُعد أحد أهم المشروعات التنموية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تهدف المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة إلى تحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل، من خلال إتاحة أنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة تجارية، وإدارية، وخدمية، وغير ذلك، مع تطوير البنية التحتية في المنطقة.



انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الأعمال الجارية للطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر، للتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وتابع المهندس محمد مصطفى، في جولته، مستجدات الأعمال القائمة بالمرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري)، لافتًا إلى أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى المنطقة الأولى، والتي تبدأ من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان، والمنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24، والمنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي شبكات المرافق بالمنطقة الأولى يبلغ حوالي 236 كيلومترا ويشمل: (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد)، بجانب عدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم، و5 محطات رفع صرف صحي.

ولفت "مصطفى" إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر بمساحة حوالي 3500 فدان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمنطقة، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجاري - إداري - مدرسة).

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