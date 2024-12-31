إنجازات مديرية الزراعة في الأقصر خلال 2024

أعلن الدكتور جابر الكلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المديرية خلال عام 2024 وأهمها توزيع تقاوى المحاصيل الصيفية فى شهر أبريل، واطلاق الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الصيفية فى شهر مايو الماضى، وتوزيع تقاوى المحاصيل الشتوية.

أنشطة زراعة الأقصر في 2024



كما تم اطلاق الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الشتوية، والمشاركة الفعالة بمعرض الوادي الزراعي، كما تم توقيع عقود التوريد لمزارعي السمسم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وشركة " مزارع " تحت مظلة مديرية الزراعة فى شهر مايو،وجارى العمل على تشكيل رابطة لتنمية وتطوير محصول الطماطم والخضر حيث انها الأولي من نوعها فى صعيد مصر حيث تضم الرابطة كل الفئات ممثلة فى ( مزارعين – مهندسين – شركات ) تحت مظلة مديرية الزراعة.



كما تم تنفيذ عمليات التسوية بالليزر مجانًا لمزارعين الذرة الشامية فى شهر أبريل، وتم تنفيذ عمليات التسوية بالليزر مجانًا لمزارعين محصول القمح فى شهر أكتوبر، وتم تنفيذ الكثير من التدريبات الزراعية للمزارعين لزيادة الوعى بضرورة تنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بكل محصول، كما تم تنفيذ العديد من الدورات الخاصة بمطبقى المبيدات ليستفيد بها شباب الخريجين لإعدادهم لسوق العمل واعتمادهم فنيًا ليصبحوا مطبقي مبيدات.



ونفذت المديرية العديد من أيام "حقل" للمحاصيل المختلفة طول هذا العام، حيث تم شرح التوصيات الفنية خلال أطوار نمو النبات فى المواسم المختلفة، وخلال عام 2024 تم اطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بمختلف نواحي المحافظة عقب حصاد المحاصيل الصيفية فى شهر اكتوبر، وحملة صيانة وتحزيم محصول القمح قبل طرد السنابل فى شهر فبراير.



وتم توزيع الأسمدة في بداية الموسم الصيفى، كما تم توريد محصول القصب إلى مصانع السكر بداية من شهر يناير وحتى شهر مايو، والانتهاء من مشروع تنمية محصول قصب السكر الربيعي فى مارس، كما بدأ مشروع تنمية محصول قصب السكر الخريفى فى سبتمبر، وهناك اهتمام بزراعة محصول قصب السكر بالطرق الحديثة (الرى - الشتل ).

كما قامت المديرية بجهود فى حماية الأراضي للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والتي أسهمت في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

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