مستشار رئيس النواب: تلبية 95% من مطالب الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأكثر من 95% منها تم الاستجابة إليها.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

الاستجابة لمقترحات نقابة الأطباء

وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جميع مقترحات نقابة الأطباء تم بحثها، الكل أرسلها لنا حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمعارضة، مطالب أخذت بعين الاعتبار وأكثر من 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها بخلاف بعض المطالب قد تكون فيها شبهة عدم دستورية، أو تمييز لفئة.

وقال: لا يوجد بيت مصري لا يوجد فيه بعض من الفريق طبي، لكن فكرة إلزام جهة التحقيق غير قانونية، والمادة 18 سيعاد صياغتها بما يرضي كل الفريق الطبي.

وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن نصوص مشروع قانون المسئولية الطبية، منضبطة، ونستمع لجميع الأطراف ومنفتحون على الجميع ونستمع للجميع والأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة والأمور ستأخذ حقها في الصياغة".



وقال: لسنا في خناقة بين طرف وطرف آخر، الهدف المصلحة العامة، ومجلس النواب منفتح على كل الأفكار والمقترحات.



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