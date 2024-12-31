محافظ الأقصر يبحث سيناريو أزمات بقعة زيت عند مآخذ المياه وكيفية التصرف

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا لعرض خدمات وأنشطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وانجازات الشركة خلال عام 2024 فى إطار كسب رضا المواطنين وترتيب أولوياتهم بما يلبى احتياجاتهم.

محافظ الأقصر يبحث خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي



وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الخدمات المقدمة للمواطنين من الشركة وموقف المشروعات بقرى حياة كريمة بمركزى أرمنت وإسنا والمشروعات المقرر اقامتها فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، كما تم عرض المشروعات التي تم افتتاحها ومواعيد تسليم المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها.



وجرى عرض عدد المستفيدين من خدمات الشركة، ونسب الدخل وحجم الإنفاق للشركة وحجم العمالة والأنشطة المقدمة لهم واستعراض سيناريو أزمات بقعة زيت عند مآخذ المياه وكيفية التصرف بهذا الموقف.



حضر الدكتور كلا من هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى والأحياء.

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