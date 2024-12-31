الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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استضافت 10000 زائر، حصاد مكتبة مصر العامة في الأقصر خلال 2024

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالأقصر

استضافت مكتبة مصر العامة بالأقصر،  العديد من الفاعليات الهامة خلال عام 2024 منها حفل بداية الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وافتتاح (فرع مكتبة مصر العامة) بمدينة طيبة، والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والاحتفال بعيد الأقصر القومي، وملتقى التوظيف والتدريب، ومؤتمر "صعيد مصر فى عيون علماء الآثار والمؤرخين ".

فعاليات مكتبة مصر العامة بالأقصر خلال 2024

 واحتفالية ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة وتكريم أسر الشهداء والمصابين والمحاربين، ومهرجان الشعر العربي لدورته التاسعة، واستقبال الوفد الكوري لمنظمة كويكا للتنسيق بين المكتبة والمنظمة للتعاون المشترك فى المنح الدراسية المجانية والتدريب لمدة عام، ومهرجان المانجو، و" اليوم العالمي للسكري"، واليوم الثقافي التشيكي بحضور سفير جمهورية التشيك والوفد المرافق له والقيادات الاجتماعية، والمعرض التشيكي المقام بمناسبة مرور 20 عام على انضمام جمهورية التشيك في الاتحاد الاوروبي، واليوم العالمي المصري الاندونيسي، ومعرض صور جيمى كارتر.


وشهدت المكتبة خلال عام 2024 العديد من البرامج التي تعمل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من ندوات وورش وأنشطة ومنها تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال، ودعم الانتماء للهوية المصرية والإنجازات الوطنية، وإكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين، ودعم الموهوبين والمبدعين، والانفتاح على الثقافات المختلفة (الفعاليات والمهرجانات الدولية )، والسياحة الثقافية، والريادة العربية والإقليمية، وحماية وتعزيز التراث ( صون التراث المادي والغير مادي )، وتعزيز الهوية المصرية، وتعزيز قيم مكافحة الهجرة، وتعزيز قيم المواطنة وتنمية الوعي السياسي والنشء، وتعزيز قيم حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، وتعزيز قيم ترشيد وتدبير الاحتياجات، وتعزيز القيم لقضايا الأمن المائي، وتعزيز قيم الوعي بخطورة الإدمان، وتعزيز قيم التوعية بخطورة الزيادة السكانية، والتطرف، وتطوير نظم ومخرجات التعلم، وتحسين جودة التعليم، وصناعة الكتاب، وصناعة الموسيقى والغناء، وصناعة المسرح والاستعراضات، وصناعة السينما  و الدراما، وصناعة الحرف التراثية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الموارد البشرية، والتحول الرقمي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وعدالة توزيع المؤسسات الثقافية، والثقافة للجميع.


كما شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر في الفترة من 1/1/2024 إلى 31/12/2024 زيارة 10000 زائر  من مجموعات سياحية لمكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري لمشاهدة عرض الكالتشوراما  لأهم المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر، وبلغ إجمالي الدورات التدريبية 676 دورة تدريبية، وإجمالي المشاركين بالدورات التدريبية 25378 شخص، زيارات المكتبة المتنقلة 80 زيارة، وإجمالي الإعارات الخارجية 6590 كتاب، وإجمالي الإعارات الداخلية 2875 كتاب، وإجمالي الزيارات الجماعية لمبنى المكتبة 300 زيارة، وأنشطة وتدريبات لذوى الاحتياجات الخاصة 300 نشاط وتدريب، وإجمالي المشاركين بالزيارات الجماعية 22000 شخص، عدد الزائرين للمبنى 216.254 شخص، وعدد البرامج 31 برنامج، وعدد الأنشطة الفنية والثقافية 2073 نشاط، وعدد الكتب 86364 كتاب، وعدد الصالونات الثقافية المقامة 45 صالون ثقافي.

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