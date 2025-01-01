خبير: رغم منافسة الذهب والعقارات لكن البورصة لها جاذبية وعوائدها على المدى الطويل

قال محمد سعيد خبير أسواق المال:" رغم أن طبيعة الاستثمار في الذهب والعقارات تختلف جذريًا عن طبيعة الاستثمار في الأسهم،إلا أن لجوء المستثمرين الى الاستثمار في الذهب والعقارات يهدف إلى الأمان للحفاظ على قيمة أموالهم خاصةً في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بينما تُعد الأسهم خيارًا استثماريًا لتحقيق عوائد مالية على المدى الطويل.

وأوضح أن الاستثمار في هذه الأدوات البديلة يؤدي بشكل مباشر إلى سحب نسبة من السيولة المتاحة في سوق الأسهم وينعكس سلبًا بالضرورة على أحجام التداول.

وأضاف أن الذهب على وجه الخصوص يكتسب أهمية متزايدة باعتباره أداة تحوط آمنة للحفاظ على القيمة خاصةً بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعاره مؤخرًا بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط مما يدفع بعض المستثمرين إلى توجيه سيولتهم لصالح الاستثمار فيه.

وتابع،إنه على الرغم من الجاذبية التاريخية التي يتميز بها الاستثمار في العقارات إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير الذي جاء مرتبطا بارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار مواد البناء قد سحب من تحت الاستثمار العقاري البساط ليتوجه الاستثمار البديل أساسا نحو الذهب الذي يشهد ارتفاعات عالمية ويصبح ذو التاثير الاكبر..

وأردف:" ليس الذهب والعقارات فقط هم من ينافسان البورصة المصرية ويسحبان منها قدرا من السيولة بل إن الاستثمار في الودائع البنكية الأدوات المالية ذات العائد الثابت والتي تشهد ارتفاع عن قياسيا تاريخيا في عائداتها تجذب قدرا لا بأس به من الاستثمارات في السوق المصرية بدرجة لا يمكن إغفالها من التأثير على البورصة المصرية".

واختتم:" لا تزال البورصة المصرية تحتفظ بجاذبيتها الخاصة من خلال تداول أسعار الاسهم في مستويات سعرية لا زالت أقل كثيرا من قيمتها العادلة والتي تتأكد يوما بعد يوم من خلال عروض الاستحواذ المتتالية على أسهم البورصة المصرية في مختلف القطاعات العقاري والغذائي والصحي والتعليم والعديد من الأسهم في مختلف القطاعات التي تلقت عروض استحواذ بأسعار تزيد كثيرا عن أسعارها السوقية".

تداولات البورصة بنهاية 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.



المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

تداولات جلسة الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الإثنين 30 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.