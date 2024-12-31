الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس مذيع 4 أشهر بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

 قضت محكمة جنح مستأنف أول شبرا الخيمة، بحبس مذيع بإحدى القنوات الإخبارية 4 أشهر لاتهامه بمزاولة المهنة بدون ترخيص وقيامه بالتزوير.

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 كان المتهم ويدعى «ه. ا. ح» مذيع بإحدى القنوات الاخبارية حضر في جلسة خاصة داخل محكمة شبرا الخيمة لاتهامه بمزاولة مهنة بدون ترخيص وأخرى تزوير، وصدر ضده الحكم السابق، وتم إرساله إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لتنفيذ الحكم.

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