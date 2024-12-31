وكيل التعليم بالبحيرة يتفقد مدارس إيتاى البارود (صور)

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة جولة تفقدية صباح اليوم على مدارس ادارة ايتاى البارود التعليمية للوقوف على استقرار اليوم الدراسى والالتزام بتحقيق اجراءات الأمن والسلامة ورفع مخلفات الأمطار من محيط المدارس وأفنيتها.

متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة حسين سليمان الروبي للتعليم الأساسي

تفقد الديب خلال الجولة مدرسة حسين سليمان الروبى للتعليم الأساسي بجنبواى التى تضم عدد ٩٢٨ تلميذ وتلميذة داخل ٢٢ فصل دراسى بواقع ١٤٣ تلميذ بالصف الاول داخل عدد اربعة فصول دراسية و١٥٠ تلميذ وتلميذة بالصف الثانى داخل ثلاثة فصول دراسية و١٤٥ تلميذ وتلميذة بالصف الثالث داخل ٣ فصول دراسية و١٦٣ بالصف الرابع داخل ٤ فصول دراسية و١٧٤ تلميذ وتلميذة بالصف الخامس داخل ٤ فصول دراسية و١٥٣ تلميذ وتلميذة بالصف السادس داخل ٤ فصول دراسية.





وتابع نسب حضور الطلاب بكل فصل وتسجيل الغياب في دفاتر الحضور والغياب واطلع على كراسة الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الاسبوعية ومراجعة درجات التقييم الاسبوعى لبعض المواد ومدى مطابقتها مع كراسة التقييمات موجها بضرورة الالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الاسبوعية كما إطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وادائهم للتقييمات الاسبوعية وكذا مطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية.



متابعة مدى التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الاسبوعية بشكل منتظم ودقيق

وحرص وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية وكذا التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الاسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة كما تابع اداء الطلاب فى القراءة والكتابة والحساب ومدى التزام المعلمين بخطة تنفيذ سجل القرائية 26 والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسى.





وشددا على ضرورة تحقيق اجراءات الأمن والسلامة وتوعية التلاميذ خلال الاذاعة المدرسية بالاجراءات الاحترازية للتعامل مع الامطار وتوفير بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للتلاميذ.





كما تابع فصول المرحلة الاعدادية بالمدرسة والتى تضم ٤٦٩ طالب وطالبة داخل ١١ فصل بواقع ١٧٣ طالب وطالبة بالصف الاول الاعدادى داخل ٤ فصول دراسية و١٥٩ طالب وطالبة بالصف الثانى الاعدادى داخل ٤ فصول دراسية و١٣٧ طالب وطالبة بالصف الثالث الاعدادى داخل ٣ فصول دراسية.





وتفقد فصول المدرسة واطمان على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم داخل الفصول وتفاعلهم مع المعلمين وتنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الاسبوعية وتفعيل لائحة التحفيز التربوى والانضباط الادارى والالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة.





كما قام تابع آليات التقييم الاسبوعى للمواد المختلفة فضلا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية وتحاور مع عدد من الطلاب حول مدى استيعابهم للمواد الدراسية واستفادتهم من التقييمات الاسبوعية والاختبارات الشهرية.





وتابع أيضا نظافة المدرسة واعمال التخلص من مخلفات الأمطار من أفنية المدرسة والاسطح مشيدا بارتفاع نسب حضور الطلاب وانتظامهم وحرصهم على الاستفادة من دور المدرسة التربوى والتوجيهى وذلك برغم سوء الأحوال الجوية التى تعرضت له معظم مدن ومراكز المحافظة.





متابعة يومية من مديري عموم الادارات التعليمية بجميع مدارس المحافظة

وأكد أن كافة مدارس المحافظة بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية تشهد متابعة يومية من مديرى عموم الادارات التعليمية ووكلاء الادارات التعليمية ولجان المتابعة المتواصلة للتاكد من انضباط العملية التعليمية وتطبيق كافة القرارات والاليات المعلنة ورصد اى تحديات ووضع الحلول السريعة والمناسبة لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية للطلاب.





يأتي ذلك فى اطار حرص الديب على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمختلف مدارس الادارات التعليمية وتفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة متابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكد من نظافتها العامة وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى والالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية.

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