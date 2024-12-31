ضبط 16 طن أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر ومواد غذائية فاسدة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد رجب هدية، وبإشراف حسام المزين - وكيل المديرية، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أسفرت عن ضبط ٦ طن أعلاف و١٠ طن أسمدة مجهولة المصدر، ومخبز تصرف في ١٦ شيكارة دقيق بالبيع في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط ٧ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ مخابز لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري بمركز ابوحمص.





حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بمراكز البحيرة

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية، وكمية من الفراخ البانيه واللحوم المفرومة والكبدة مجهولة المصدر،كما تم تحرير ٦ محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث، بالإضافة إلى ضبط ٢٥٦ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و٢٠ عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بالأسواق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة لضبط الأسواق، تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تنفيذ حملات تموينية مكثفة لمكافحة المخالفات التجارية وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة السوق السوداء، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

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