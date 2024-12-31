الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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سياسة

خبير: تصريحات الشرع بشأن الانتخابات بسوريا تكشف هدف جماعات الإسلام السياسي بالسيطرة على السلطة

الدكتور احمد يوسف،فيتو
الدكتور احمد يوسف،فيتو

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى: إن تصريحات قائد العملية العسكرية بسوريا أحمد الشرع بإن الانتخابات فى سوريا لن تجرى قبل 4 سنوات لم يكن مفاجأة، لأن الواضح من البداية ان هناك خطة مدروسة للترويج لهذة التنظيمات بأنها غيرت خطابها السياسي، لكن الحقيقة تقول غير ذلك، ونحن متاكدين من البداية انه بمجرد مرور الوقت ستتضح نواياهم الحقيقية.

 

محاولة الشرع الترويج لجماعات الاسلام السياسي لتجميل صورتها 

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن ما يحدث فى سوريا مخالفا للخطاب السياسي الذين يحاولون الترويج له بدليل حدوث أعمال عنف وفضائح، وتسلط الاضواء عليها لدرجة وجود تسجيل يوجة بالاقلال من تسجيل مشاهد الفيديو الخاصة بجرائم هذة الميليشيات  المسلحة الموجودة فى الاراضى السورية، اما على الصعيد الرسمى جاءت هذة التصريحات الاخيرة لكى تؤكد ان الهدف الرئيسى فى هذة المرحلة هو تثبيت السلطة وليس أي شيء آخر.

 

جماعات الاسلام السياسي لا يمكن ان تتنكر لماضيها

وتابع إذا تحدثنا عن حوار وطنى لا نعلم كيف سيتم إخطار أعضائه لكن لو افترضنا أن هذا الحوار ممثلًا للشعب السوري وتوصل إلى نتائج فأمامها أربع سنوات وخلال هذة المدة يكون تم تثبيت سلطة هذه التنظيمات المسلحة، وبالتالي الصورة واضحة والمستقبل سيكون مبنى على الممارسات السابقة لهذه الجماعات، رغم أن كلام الشرع الملقب الجولانى تُجمل صورة هذه التنظيمات، إلا أن الاتصالات الخارجية وخاصة في ليبيا شديدة الوضوح وأن ما تم التحذير منه صحيح، وان هذه الجماعات لا يمكن ان تتنكر لماضيها.


الموقف الامريكى من تصريحات الشرع 

وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن أشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

واشنطن ترد على الشرع بعد "تصريح الـ4 سنوات"

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا "حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة".

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثار الشرع قلقا، عندما أكد أن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.
 

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سوريا أحمد الشرع الانتخابات السورية التنظيمات المسلحة الموقف الامريكي

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