أمطار خفيفة وأجواء شتوية على دمياط

تعرضت محافظة دمياط لسقوط أمطار خفيفة، مساء أمس الإثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وطقس غير مستقر في جميع مدن المحافظة خاصة مدينة رأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة.

وشهدت مدن رأس البر ودمياط الجديدة وشطا أمطارًا غزيرة مصحوبة بغيوم وبرودة شديدة تزايدت خلال فترة الليل، وتأثرت الحركة التجارية داخل مدينة دمياط.

حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا يصل إلى درجة 18 درجة مئوية.

من جهة أخرى قالت هيئة ميناء دمياط في بيانها الإعلامي، إن تقلبات الطقس لم تؤثر في حركة الملاحة، حيث سارت معدلات دخول وخروج السفن وفق معدلاتها الطبيعية. ولم تتأثر حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، ولم تتأثر حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، وبحيرة المنزلة، وخرجت أغلب مراكب الصيد للعمل، مع حالة غير المستقرة للطقس، بحسب بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط أمس الإثنين.