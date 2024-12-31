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حوادث

التقرير الطبي لربة منزل أصيبت بطعنة على يد زوجها في حدائق القبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 كشف التقرير الطبي لربة منزل مصابة بطعنة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة أنها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة وتم عمل الإسعافات الأولية لها وحالتها الصحية في تحسن.

وأضاف التقرير أن المجني عليها تستلزم فترة علاج 21 يوما.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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قسم شرطة حدائق القبة منطقة حدائق القبة النيابة العامة

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