رغم تعرضه للتنمر، محمد العش من ذوي الهمم يبدع في الإنشاد والابتهال بالبحيرة (فيديو)

في مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، ولد الشاب محمد ناجي العش، الذي يعد نموذجًا للتحدي والإرادة، حيث يتمتع بشخصية ملهمة على الرغم من إصابته بقصر القامة، استطاع محمد أن يتغلب على العديد من الصعوبات التي واجهته في حياته، ليصبح واحدًا من أبرز المنشدين والمبتهلين في المحافظة بصوته الشجي.

حفظ العش للقران الكريم وابداع في الإنشاد الديني رغم تعرضه للتنمر



ورغم نشأة العش صاحب ال30 عامًا في ظروف معيشية صعبة حيث تعرض للتنمر من زملائه في المدرسة بسبب مظهره المختلف كان لديه إيمان قوي بقدرته على تجاوز الصعاب، فهو حافظ للقران الكريم منذ صغره، وكان في كثير من الأحيان يتخذ من التلاوة والابتهال مصدرًا للراحة النفسية، وهذا الاهتمام بالقرآن الكريم هو ما شكل بدايته في عالم الإنشاد الديني والابتهال.





لم يكن التنمر في مرحلة الطفولة هو التحدي الوحيد الذي واجهه العش، بل استمر في معاناته من هذه الظاهرة حتى في حياته العملية وعلى الرغم من هذه الصعوبات، لم يسمح لها أن تؤثر على عزيمته، بل اعتبرها محركًا لتحقيق المزيد من النجاح والإبداع ليثبت لنفسه وللآخرين قدرته على تحقيق ذاته.



عمل على تطوير ذاته حتى يبدع في مجال الإنشاد الديني والإبتهال

ونال العش إعجاب العديد من الجمهور بموهبته الفريدة منذ أن بدأ في مجال الإنشاد والابتهال، فقد تمتع بصوت شجي وأداء مميز، حيث اجتهد في تطوير مهاراته وصقلها، ليصبح من أبرز المنشدين، حيث كان يسعى دائمًا للبحث والمتابعة في مجاله حتى يطوره.



وحصل العش على العديد من الجوائز والتكريمات من محافظة البحيرة تقديرًا لإصراره وجهوده في مجال الإنشاد والابتهال وهذه الجوائز كانت بمثابة تكريم لروح العزيمة والإرادة التي أظهرها في مواجهة التحديات، وتحفيز له لاستمرار التقدم في هذا المجال، لم يقتصر نجاحه على المستوى المحافظة فقط، بل ايضا في العديد من الفعاليات الثقافية والدينية في أنحاء مختلفة من مصر.

وأشار العش ان الإنسان عليه العمل المستمر وعليه تحقيق حلمه والتغلب على أي صعوبات أو تحديات دون النظر إلى أحد بكل ثقة وأمل حتى يصل إلى مراده.

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