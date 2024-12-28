بالأرقام، التفاصيل الكاملة لقرعة الحج السياحي وعدد التأشيرات

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه تم تخصيص 7500 تأشيرة للمستوى البري من تأشيرات الحج السياحي للموسم المقبل 2025 والبالغ عددها 36 ألف تأشيرة، فيما تم تخصيص 17 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي، وتخصيص 6500 تأشيرة للمستوى 5 نجوم، وتخصيص 4672 تأشيرة للهيئات.

عدد المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي

وأوضحت الوزارة، أن عدد المواطنين المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي للموسم الحالي وصل إلى 58 ألفا و93 مواطنا، حيث وصل عدد الذكور منهم 25 ألفا و422 مواطنا بنسبة 43.8% ووصل عدد الإناث إلى 32671 مواطنة بنسبة 56.2%.

وأضافت الوزارة أن عدد المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي للمستوى 5 نجوم وصل إلى 8260 مواطنا بنسبة 14.2% من إجمالي عدد المتقدمين، فيما وصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى البري إلى 8605 مواطنين بنسبة 14.8% من إجمالي عدد المتقدمين، فيما وصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي إلي 41228 مواطنا بنسبة 71% من إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي.

عدد الشركات المتقدمة لتنظيم برامج الحج السياحي

وأشارت الوزارة إلى أن عدد شركات السياحة التي تقدمت للعمل بـ موسم الحج للموسم القادم وصلت إلى 1236 شركة، منهم 230 شركة أدرجت طلباتها المستوى 5 نجوم، و788 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي و218 شركة أدرجت طلبات للمستوى البري.

إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025، وذلك بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك تنفيذًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد إجراء القرعة الإلكترونية، وتم إجراء القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي

وتقدم فيتو لقرائها خطوات وطرق الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي كالتالي:

الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا .

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم المصنع.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على زر البحث.

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