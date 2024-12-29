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وكيل تعليم الدقهلية يشهد الاجتماع الثاني لمجلس اتحاد الطلاب | صور

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يشهد الاجتماع الثاني لمجلس اتحاد الطلاب

اجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية ( الرائد العام ) بمجلس اتحاد طلاب المديرية بقاعة الاجتماعات وذلك في الاجتماع الدوري الثاني.

إنجازات الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ومناقشة مشروع الخطة العامة

 و تم خلال الاجتماع عرض إنجازات الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وعرض ومناقشة مشروع الخطة العامة وإقرارها واعتمادها من الرائد العام وما تم تنفيذه من أنشطة علي مستوى المديرية والإدارات وما سيتم خلال النصف الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

 

استعداد المجلس للمؤتمر الأول لمجلس إتحاد طلاب الجمهورية 

و كذلك تم مناقشة استعداد المجلس للمؤتمر الأول لمجلس إتحاد طلاب الجمهورية واختيار ممثّل الدقهلية.

وكيل تعليم الدقهلية  يشهد الاجتماع الثاني لمجلس اتحاد طلاب المديرية


حضر الاجتماع  عماد عارف مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية، وذلك  تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 

 

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