الأقصر على موعد مع احتفالات رأس السنة الميلادية (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا مساء اليوم الاثنين رصدت اللمسات النهائية داخل محافظة الأقصر لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 وأعياد الكريسماس.

أجواء رأس السنة الميلادية في الأقصر



وانتهت محافظة الأقصر من التزيين بـالاضواء الذهبية اللامعة وقص وتهذيب وزراعة الأشجار، كما وأيضا صيانة المقاعد على كورنيش النيل الذي يعد المنتفس الأول لمواطني الأقصر.



وفي وقت سابق ووجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة والسائحين.



وشدد محافظ الأقصر على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضائتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين الزائرين للمحافظة من مختلف دول العالم وإدخال الفرحة على المواطنين بمناسبة رأس السنة، حيث أن موسم رأس السنة يعد من أهم المواسم السياحية بالمحافظة.

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