اتحاد كرة القدم يعلن التوصل إلى اتفاق مع ميكالي لانهاء تعاقده

اتحاد الكرة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ ١ أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب روجير ميكالي على الشرط الجزائي مقسمًا على ستة أقساط شهرية اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ ١١٧ ألف و٥٠٠ دولار شهريًا شاملًا الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و٨ تذاكر سفر سنويًا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن، إلا أن ميكالي عرض التنازل عن ١٥ ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغًا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.

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