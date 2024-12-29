الأحد 29 ديسمبر 2024
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رياضة

عضو اتحاد الكرة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

حمادة الشربيني
حمادة الشربيني

تعرض حمادة الشربينى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوعكة صحية مفاجئة تسببت فى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه طمأنت مصادر مقربة من من عضو مجلس  اتحاد الكرة حمادة الشربيني، عن حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرا لوعكة طارئة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

وفازت قائمة المهندس هاني أبو ريدة في انتخابات  اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا.

ويضم مجلس  اتحاد الكرة، هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

 

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حمادة الشربيني عضو اتحاد الكرة اتحاد الكرة مجلس الجبلاية

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