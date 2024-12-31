بالصور..كواليس سهرات نجوم زمان في ليلة رأس السنة.. مرح وغناء وبهجة ومقالب مضحكة وسفر

الاحتفال بـ ليلة رأس السنة عادة بدأت فى مصر منذ عصور الفراعنة وقت حصاد القمح فى أواخر شهر ديسمبر ويحتفل به باسم رأس السنة الفرعونية، وكان يحتفل به فى القصور وفى الأحياء الفقيرة بمعنى ان الغنى والفقير يحتفى بتلك المناسبة منذ مئات السنين، ورغم مرور الزمن وانقلاب التاريخ بعصوره المختلفة استمرت الاحتفالات بالعام الجديد حتى يومنا هذا.

ومن أشكال الاحتفالات بــ ليلة رأس السنة السهر مع الأصدقاء في البيوت الكبيرة والتجمعات في الفنادق وفى المسارح والنوادى، والسفر إلى مناطق غير قريبة معدة لذلك، أما الفن وأهله ف هم أكثر الناس احتفالا بليلة رأس السنة وخاصة نجوم زمن الابيض والاسود، فبعضهم على الرغم من عملهم حتى هذه الليلة وارتباطهم بالحفلات فيها إلا أنهم بمجرد انتهاء فقراتهم يسرعون إلى الاحتفال مع الأصدقاء عند شجرة عيد الميلاد ويتصور معها بعد تزيينها، ومنهم:

مونولوجات ثريا وشكوكو



في ليلة رأس السنة فى الستينات عام 1963 غنت المونولوجست ثريا حلمى أغنية (أنا بلدى وأحب البلدى وأعرف أرقص على واحدة ونص وأقرأ الكف وأقدر أقولك إيه موجود في الكف)، كما كان شكوكو دائما مشغولا دائما في تلك الليلة حتى الصباح بغناء المونولوجات الضاحكة التي تحمل حسرة على عام مضى لذلك كان قليل الاشتراك في حفلات الأصدقاء، لكنه كان لابد وأن يغني في تلك الليلة وحدث أنه في آخر يوم من ديسمبر 1956 وبعد انتهاء العدوان الثلاثى على بورسعيد انتهز فرصة ليلة رأس السنة للترفيه والغناء فغنى بسينما ريفولى واضطرت السينما للاستعانة بالبوليس لمنع دخول أعداد زائدة من الجمهور حيث غنى شكوكو بطريقته الضاحكة مرتديا الجلابية والطرطور يقول (بعدما كتبوها وحسبوها.. واترنوا العلقة وشربوها، بريطانيا انسحبت وابوها.. وفرنسا جابوها وسحبوها) وسط ضحك الجميع وتصفيقهم.



أما رشدي أباظة فكان دائما يدعو أصدقاءه إلى الاحتفال خارج القاهرة في الإسكندرية أو الفيوم وسط زينة رأس السنة، بشرط أن تكون الحفلة تنكرية يرتدى الجميع فيها الطراطير الحمراء والأقنعة على الوجوه، وكذلك كانت تفعل هند رستم حيث كانت تقضيها بالفيوم خاصة بعد زواجها من الدكتور محمد فياض، وحدث فى احد الاعوام ان كانت هند تصور أحد افلامها بالفيوم واتفقت مع الاصدقاء على اللقاء بالفيوم والاحتفال بليلة رأس السنة لكن ارتطمت سياراتهم ببعض فى الطريق ولم يتمكنوا من الوصول الى الفيوم وقضت هند ليلة رأس السنة بدون احتفال مع الاصدقاء.

فى يوم فى شهر فى سنة



المطرب عبد الحليم حافظ الذي كان يؤدى في ليلة رأس السنة حفلة عامة يسارع بعد انتهائها إلى حفلته التي يقيمها في بيته للأصدقاء حتى الصباح وحدث في احدى المرات أنه لم يتمكن من الوصول الى أصدقائه بسبب انقطاع التيار الكهربائى في الحفل وتأجل الحفل ثلاث ساعات وعاد الى بيته صباحا بعد انصراف ضيوفه وكانت النتيجة أن تشاءم عبد الحليم من السنة الجديدة، وكما كتب أنيس منصور في مجلة الجيل عام 1960 أن عبد الحليم حافظ كان كلما مر عام كان يشعر بقرب النهاية لذلك كان يكره تلك الليلة لكنه يغنى دائما في يوم في شهر في سنة.

ذكريات فاتن حمامة مع عبد الوهاب



سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فتتذكر أول مرة احتفلت فيها بليلة رأس السنة فقالت فى أحد حواراتها إن أول مرة احتفلت فيها بليلة عيد رأس السنة حينما كانت تشارك موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى فيلم “رصاصة فى القلب”، وكانت فى سن المراهقة، كانت فاتن حمامة كما قالت تشعر بسعادة كبيرة بهذا الحفل، وتضاعفت ضحكاتها حينما وجدت بعضًا ممن يعملون خلف الكاميرات يمتلك بعضهم مواهب كبيرة فى تقليد الفنانين ومنهم من قلّد محمد عبدالوهاب نفسه، ومنهم من قلد يوسف وهبى، وغيرهم من الفنانين الكبار.

احتفالات نجوم زمان فى بيت فريد الاطرش



أما الفنان محمد فوزى فكان يتفرغ تماما للاحتفال ليلة رأس السنة في بيته أو بيت أحد أصدقائه، وله صورة مشهورة مع زوجته مديحة يسرى والفنانة كوكا وكوكا، مع ارتداء الطراطير وإطلاق المزامير والقفشات الضاحكة، وكان هناك صداقة قوية تجمع بين الفنان محمد فوزى وعبد السلام النابلسى ونعيمة عاكف التى قامت بأحد المقالب بالاشتراك مع محمد فوزى اثناء إحدى سهرات رأس السنة بوضع الشطة فى الفنجان الخاص بالنابلسى اتى أخذ يصرخ منها.

فى عام 1946 تزامن قدوم ليلة رأس السنة مع تواج الراقصة تحية كاريوكا فى أمريكا بعد تعاقدها مع إحدى الشركات العالمية ومع مرور الأيام سأمت تحية الطعام الامريكى،وفى أحد الايام وصلتها دعوة من الطلبة العرب والمصريين المقيمين فى نيويورك لحضور احتفال رأس السنة الجديدة معهم فذهبت للاحتفال وشعرت بسعادة كبيرة عندما وجدت كل أجواء الاحتفال عربية، المدعون والطعام واللغة وكأنها عادت إلى مصر وشعرت بسعادة أكثر حينما وجدت المائدة تتصدرها أطباق البصارة والفول والطعمية وغيرها من الأكلات المصرية وظلت تتذكر تلك المناسبة طوال حياتها.

مقلب صباح فى رأس السنة



وفي إحدى حفلات ليلة رأس السنة، كما نشرت مجلة الجيل عام 1959 قررت صباح أن تتنكر في زي بابا نويل وارتدت البدلة الحمراء مع اللحية البيضاء والطرطور وشراء مجموعة من الهدايا وضعتها في سلة بابا نويل وبينما هجم الأصدقاء على السلة وقعت اللحية واكتشفوا أنها صباح.

شادية وصباح ومنافسة على ديك السهرة



ودخلت أيضا صباح في أحد الأعوام مع شادية في مسابقة طهى الديك الرومى للسهرة في بيت فريد الأطرش، فقدمته صباح بالطريقة الشامى وقدمته شادية على الطريقة المصرية والتهم الأصدقاء الديكين، ففي عوامته الخاصة كان الفنان فريد الأطرش يستغل ليلة رأس السنة في تجميع الأصدقاء من الفنانين حتى لا يقضى تلك الليلة وحده ـ على حد قوله ـ وكان يغنى دائما أغنيته "هلت ليالي حلوة وهنية.. ليالي رايحة وليالى جاية، حضر الحفل مريم فخر الدين وزوجها محمود ذو الفقار وأحمد رمزى.

خروف قيس وليلى



من أغرب الاحتفالات بـ ليلة رأس السنة وقعت أثناء تصوير فيلم " قيس وليلى " وكانت ماجدة وشكرى سرحان يصوران في الصحراء ولم يتمكنا من إحضار أطعمة للسهر إلا أن أحد العاملين في الفيلم أحضر خروفا وقام بذبحه وتم السهر مع الشواء والضحكات، الفيلم عرض عام 1960 من إخراج إبراهيم لاما وأحمد ضياء الدين.



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