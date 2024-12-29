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ثقافة وفنون

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة

محمود الليثي، فيتو
محمود الليثي، فيتو

يخوض الفنان محمود الليثي، مشاركة قوية في حفلات رأس السنة احتفالا بالعام الجديد لعام 2025.

حفلات محمود الليثي ليلة رأس السنة 

ويحيي محمود الليثي حفلين غنائيين في فندقين كبيرين ليلة رأس السنة، ومن المتوقع أن تشهد حفلاته إقبالا كبيرا.

ومن المفترض أن يقدم محمود الليثي خلال حفلاته ليلة رأس السنة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

ومن ناحية أخرى كان قد طرح المطرب الشعبي محمود الليثي فيديو كليب جديدا، بعنوان «أنا لا» بالتعاون مع مطرب المهرجانات عنبة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الكليب من إخراج ديابلو، ومن كلمات حسام موكا، وتوزيع بلوكة، وإنتاج أبوالسيد.

 

كلمات أغنية «أنا لا» لـ محمود الليثي وعنبة

 وتقول كلمات الأغنية: “أنا أكرف أنت تحن، أنا أرمي وأنت تلم، عفريت وبقلب جن، بلاش تعملي مهم، طب واللي خلقك وخلقني، تراب بلدكوا بيعشقني، مكتولبي جدع في بطقتي، تعديني تزعل وقتي، لو أنت نفسك في محاولة، طب يلا بينا نعمل جولة، متجيش في زيط، واعقل يا عبيط، بطولي أنا عامل دولة، أنا جيت يا بابا”.

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