الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

بالأرقام، جهود ضبط المخالفات المرورية في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

جهود الإدارة العامة
جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة

 أسفرت جهود حملة الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة التي استهدفت الطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال ال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1012 مخالفة تجاوز سرعات و60 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 30 دراجة نارية مخالفة، 55 مخالفة موقف عشوائى، 99 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

 حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية القاهرة والجيزة الاجراءات القانونية

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