الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل آبل القصير Lucky

أنيا تايلور، فيتو
أنيا تايلور، فيتو

وقع اختيار منصة آبل، علي الممثلة الشابة أنيا تايلور جوي، للعب دور البطولة في المسلسل القصير Lucky.

وذكرت تقارير صحفية، أن الممثلة أنيا تايلور، ستشارك أيضا في إنتاج المسلسل، الذي سيعرض حصريا علي منصة '+Apple TV'

تفاصيل مسلسل Lucky

Lucky، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، وستدور أحداثه حول امرأة شابة، نشأت في حياة الجريمة ولكنها تركت ذلك العالم وراءها، ويجب أن تحتضن جانبها الإجرامي المظلم مرة أخرى، في محاولة يائسة للهروب من ماضيها.

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Lucky مسلسل Lucky تفاصيل مسلسل Lucky ابطال مسلسل Lucky مشاهدة مسلسل Lucky

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