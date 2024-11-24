المخرج جون واتس يكشف سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS

Wolfs ، كشف المخرج جون واتس، عن سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS.

مخرج فيلم WOLFS يهاجم آبل

وقال جون واتس، خلال تصريحات صحفية: "أنا من قررت إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS، بعد أن ألغت شركة Apple، عرض الفيلم في صالات السينما، واكتفت بعُرضه عبر منصتها الرقمية، لقد أعدت الأموال التي أعطوني إياها، مقابل الجزء الثاني بهدوء، لم تلغ Apple، الفيلم بل أنا من فعلت ذلك، لأنني لم أعد أثق بهم كشريك إبداعي".

تفاصيل فيلم Wolfs

تدور أحداث فيلم Wolfs، بعد تعيين رجل محترف للتغطية على جريمة، ولكن عند وصوله يتفاجئ أنه تم تعيين شخص آخر لنفس المهمة، ويضطران للعمل معًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا