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ثقافة وفنون

المخرج جون واتس يكشف سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS

WOLFS، فيتو
WOLFS، فيتو

Wolfs، كشف المخرج جون واتس، عن سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS.

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وقال جون واتس، خلال تصريحات صحفية: "أنا من قررت إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS، بعد أن ألغت شركة Apple، عرض الفيلم في صالات السينما، واكتفت بعُرضه عبر منصتها الرقمية، لقد أعدت الأموال التي أعطوني إياها، مقابل الجزء الثاني بهدوء، لم تلغ Apple، الفيلم بل أنا من فعلت ذلك، لأنني لم أعد أثق بهم كشريك إبداعي".

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تفاصيل فيلم Wolfs

تدور أحداث فيلم Wolfs، بعد تعيين رجل محترف للتغطية على جريمة، ولكن عند وصوله يتفاجئ أنه تم تعيين شخص آخر لنفس المهمة، ويضطران للعمل معًا. 

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