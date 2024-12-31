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ثقافة وفنون

مصطفى قمر يحتفل برأس السنة الليلة على مسرح البالون

مصطفي قمر، فيتو
مصطفي قمر، فيتو

 يحيي الفنان مصطفى قمر مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري حفلا غنائيا على مسرح البالون احتفالًا برأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

حفل مصطفى قمر ليلة رأس السنة 

 وأجرى مصطفى قمر بروفات مكثفة من أجل حفلة الليلة، ومن المفترض أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه  التي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

 

مصطفى قمر

 ومن ناحية أخرى، وجه النجم مصطفى قمر،  مؤخرا، خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ربنا معاكي وخليكي قوية ولا تنظري إلى الخلف"، كما وجه رسالة إلى الفنان عمرو دياب، مفادها: "بحبك جدا والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار".

 

في السياق ذاته،  قال مصطفى قمر، عن النجم تامر حسني: "تامر ماشي كويس جدا ومكمل وهو خليفتي في نفس طريق الغناء والتمثيل، وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير، وأيضا حماقي قريب جدا مني، وأشعر بالسعادة لهما".

وعن تجربة التمثيل في حياة مصطفى قمر، قال: "أعطاني الله موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيرا وأنا أختلف عن باقي نجوم جيلي".

 

وعن فيلم "أصحاب ولا بيزنس" والذي يتضمن أغنية قمر لدعم القضية الفلسطينية، قال قمر: "في ذلك الوقت كانت الفكرة أنني أوجه رسالة أننا بجانبهم ونقف معهم وكان السيناريو لمدحت العدل رائع، وكانت رسالة إلى جيل بالكامل أن نهتم بالقضية ولا نتركها".

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