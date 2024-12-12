الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون

مصطفى قمر
مصطفى قمر

كشف الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن مفاجأة حفل رأس السنة 2025 على مسرح البالون بالعجوزة. 

حفل مصطفى قمر على مسرح البالون 

ونشر تامر عبد المنعم بوستر الحفل الذي من المقرر أن يحييه النجم مصطفى قمر، وعلق قائلا: “حفل رأس السنة بمسرح البالون التاسعة مساءا يوم ٣١ ديسمبر.. للحجز: شباك التذاكر بمسرح البالون بالعجوزة”. 

مصطفى قمر 

وفي سياق آخر، كان الفنان مصطفى قمر قد استعاد في وقت سابق ذكريات تقديمه أغنية "شنكلوه" في فيلم "حريم كريم" عام 2005، ورأى النجم عادل إمام في الأغنية.

وقال مصطفى قمر خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "كل الناس استغربوا الأغنية وقالوا مصطفى عامل أغنية "تويست" إزاي في الألفينات، أنا فاكر أستاذ عادل إمام قابلني قالي: "عملتوها زي شنكلوه دي لحن مين، أحفادي بيقعدوا يتفرجوا على الأغنية" وكان مبسوط جدا.

وتابع مصطفى قمر: "الأغنية مكنتش للجيل الكبير ولا الوسط حتى الأطفال ولحد النهاردة بغني الأغنية دي في كل الحفلات والأفراح".

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مصطفى قمر مسرح البالون الفنان تامر عبد المنعم حفل راس السنة حفل مصطفي قمر

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