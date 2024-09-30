الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصطفى قمر يوجه رسالة مؤثرة لـ نجله في عيد ميلاده (فيديو)

مصطفي قمر ونجله,
مصطفي قمر ونجله, فيتو

احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله تيام، وسط أسرته، وتمني له أن يحقق مزيدًا من النجاح والسعادة في حياته المهنية والأسرية.

و نشر مصطفى قمر فيديو لـ نجله تيام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليه: كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا حبيبي يا نجم الشباب، ربنا يديم عليك ضحكتك يا بهجة حياتنا، وكل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة، ونجاح وحسنات كتير.. بحبك يا أجمل ابن في الدنيا ربنا يحفظك.

في هذا السياق، رد تيام مصطفى قمر على والده، حيث قال: ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش من حنيتك وطيبة قلبك أبدًا يا أحلى أب في العالم بحبك أوي.

وكان المنتج فهد الزاهد طرح كليب الفنان مصطفى قمر صناعة مصرية، هذا الكليب الذي تعاون فيه مع المنتج فهد الزاهد، والمخرجة بتول عرفة، والكليب تم تصويره في الإسكندرية مسقط رأس قمر وبتول وتم تصويره في منطقة المكس.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفنان مصطفي قمر الفيديوهات القصيرة الفنان مصطفي المخرجة بتول عرفة تيام مصطفي قمر بتول عرفة

مواد متعلقة

رغم قضاء عقوبته في السجن، عصام صاصا يتصدر التريند بهذا الفيديو

أخبار الفن اليوم: وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. نجوى فؤاد تهاجم الراحلة شادية.. حقيقة استبعاد هالة صدقي من مسلسل كوكب الشرق

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

عبدالناصر انحاز للغلابة وانتفاضة الخبز هددت حكم السادات.. ومبارك لجأ للمسكنات (فيديوجراف)

مرشح جديد يدخل حسابات مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج

استشهاد 12 جنديا فى الجيش اللبناني، وكوماندوز إسرائيلي ينفذ عمليات تمهد لغزو بري

زلزال رابع يضرب شرق سد النهضة، وخبير يحذر من خطورة الهزات الأرضية بإثيوبيا

وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف بعد التصدي للسرقات

فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار الدور الأمريكي في عملية اغتيال حسن نصرالله

منوعات

المزيد

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عبدالناصر انحاز للغلابة وانتفاضة الخبز هددت حكم السادات.. ومبارك لجأ للمسكنات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية