مصطفى قمر يوجه رسالة مؤثرة لـ نجله في عيد ميلاده (فيديو)

احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله تيام، وسط أسرته، وتمني له أن يحقق مزيدًا من النجاح والسعادة في حياته المهنية والأسرية.

و نشر مصطفى قمر فيديو لـ نجله تيام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليه: كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا حبيبي يا نجم الشباب، ربنا يديم عليك ضحكتك يا بهجة حياتنا، وكل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة، ونجاح وحسنات كتير.. بحبك يا أجمل ابن في الدنيا ربنا يحفظك.

في هذا السياق، رد تيام مصطفى قمر على والده، حيث قال: ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش من حنيتك وطيبة قلبك أبدًا يا أحلى أب في العالم بحبك أوي.

وكان المنتج فهد الزاهد طرح كليب الفنان مصطفى قمر صناعة مصرية، هذا الكليب الذي تعاون فيه مع المنتج فهد الزاهد، والمخرجة بتول عرفة، والكليب تم تصويره في الإسكندرية مسقط رأس قمر وبتول وتم تصويره في منطقة المكس.